Justice League: Warner Bros ha visto la director's cut, ma non la Snyder Cut

Ospite ad una recente live organizzata dal canale YouTube Film TheFilmJunkee dopo l'uscita del secondo trailer del suo Justice League, Zack Snyder ha rivelato che Warner Bros. ha visto solamente la "Director's Cut" del film, e che non è invece a conoscenza del montaggio finale della Snyder Cut che verrà reso disponibile su HBO Max.

"Lo studio aveva visto la director's cut, ma anche la director's cut del film era più corta della mia versione" ha spiegato il regista (via CBR.com). "Sì, questa è la mia versione del film. Ma ne avevo realizzata un'altra che mi ha fatto pensare: 'Questo è troppo per lo studio'. La richiesta era di fare un film di due ore. Non potevo mostrare loro una versione di quattro ore."

Inizialmente Snyder voleva pubblicare la pellicola in due parti da due ore ciascuna: "La mia prima idea era di mostrare due ore, e magari un mese dopo fare uscire le altre due." Come anticipato da vari report, tuttavia, alla fine si è scelto di dividere il film in sei capitoli più un epilogo che verranno condensati in quattro episodi in arrivo su HBO Max."

"Non vedo l'ora che lo vediate in IMAX" ha aggiunto il filmmaker. "La mia versione ideale del film è in bianco e nero e in IMAX. Per me è la versione più pura e pensata per i fan di Justice League... È così che ho vissuto il film per due anni."

Intanto, ha svelato il suo entusiasmo per il progetto anche Amy Adams.