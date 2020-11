Justice League, Warner Bros decise un cambio di look per Steppenwolf: ecco perché

Tra i cambiamenti che vedremo nell'attesa Snyder Cut di Justice League, che arriverà su HBO Max nel 2021, c'è anche un nuovo design per il personaggio di Steppenwolf, interpretato da Ciaran Hinds. Lo si è visto nel primo trailer del film, e lo stesso Zack Snyder ne ha parlato rivelando i motivi del cambio di look nel film del 2017.

A quanto ha spiegato il regista, è stata Warner Bros. a opporsi a una rappresentazione considerata un po' troppo "estrema" di Steppenwolf, imponendo un look meno inquietante. Per Snyder, invece, era importante dargli quell'aria minacciosa da vero villain.

"Ci sono state una serie di discussioni sul suo design e sulla creazione di questa nuova versione" ha raccontato in un video sul canale YouTube di Vero. "Penso che il pensiero iniziale fosse che era un po' troppo spaventoso, un po' troppo alieno e un po' troppo intenso. Personalmente pensavo che fosse magnifico e che rappresentasse una vera minaccia, e in effetti la rappresenta, non solo per la Justice League ma per tutto il pianeta. Penso che sia stupendo e che il team abbia fatto un ottimo lavoro."

Non si conosce ancora la data di uscita della Justice Cut di Justice League, e molti si chiedono come Amy Adam se il film espanderà l'universo DC.