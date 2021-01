Justice League, Warner Bros annuncia la Mother Box for 2: ecco di cosa si tratta

Dopo pochissime ore dall'annuncio della data d'uscita ufficiale della Zack Snyder's Justice League su HBO Max, che ricordiamo non sarà più una miniserie in 4 episodi ma un lungometraggio completo di 4 ore, uscendo dunque in un'unica soluzione, Warner Bros. ha rivelato anche un'altra chicca curiosa per i fan più sfegatati.

Data l'hype generatasi attorno al progetto curato nuovamente da Zack Snyder, che poco tempo fa ha ammesso le ragioni personali dietro al suo abbandono, dato che per sua stessa ammissione "non aveva più forza né interesse a combattere contro lo studio in un momento tragico della sua vita", lo studio non poteva ovviamente lasciarsi sfuggire un'occasione di fan service/lucro tanto ghiotta, cavalcando cioè l'onda della release su HBO Max insieme alla necessità di restare in casa per cause pandemiche.



Ecco allora che Warner Bros ha pensato alla Mother Box For Two, nient'altro che un box contenente del cibo a domicilio ideato però appositamente attorno alla Justice League, a partire dal contenitore e forma - appunto - di Scatola Madre. Al prezzo (per nulla modico) di 95 dollari, i fan americani potranno gustarsi comodamente a casa davanti alla Snyder Cut un menù gourmet completo che potete leggere nel Tweet in calce alla notizia.



Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti.