Justice League vittima di un leak, su HBO Max al posto di Tom & Jerry: prime reazioni!

Immaginate di sedervi sul divano, collegarvi al vostro account HBO Max, premere play sul nuovo Tom & Jerry e ritrovarvi di fronte l'attesissima Snyder Cut di Justice League.

E' quello che è successo negli Stati Uniti ad alcuni utenti del servizio di streaming on demand di WarnerMedia, quando nelle scorse ore, ad una decina di giorni dal lancio ufficiale, il film di Zack Snyder è stato vittima di un leak accidentale.

Molti abbonati a HBO Max hanno iniziato a pubblicare sui social delle foto a riprova del fatto, e tra questi spicca tale Doug Bass, che ha rivelato all'Hollywood Reporter di essere stato in grado di assistere all'intera prima ora del film prima che l'errore venisse riparato. "La CGI finalmente rivaleggia con quella della Marvel e lo adorerete. Dico solo questo. Nessuno spoiler. Sono entusiasta", ha scritto Doug su Twitter. In un ulteriore tweet ha aggiunto: "Hanno capito l'errore e hanno chiuso tutto, ma posso dire che la prima ora della Snyder Cut è il migliore film DC che abbia mai visto."

Il celebre magazine losangelino scrive di aver tentato di usufruire del leak, così come molti altri abbonati di HBO Max: l'errore non è stato sistematico, dato che la maggior parte degli utenti ha riprodotto correttamente il nuovo Tom & Jerry. Dopo circa due ore, comunque, HBO Max ha corretto definitivamente il leak.

Ricordiamo che Justice League uscirà ufficialmente il 18 marzo prossimo, anche se nelle ultime ore si sta parlando di un debutto in esclusiva su Sky e non più sulle principali piattaforme on demand. Come sempre vi terremo aggiornati, nel frattempo date un'occhiata al nuovo teaser con Darkseid, Joker e Deathstroke.