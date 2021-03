Justice League: la versione IMAX della Snyder Cut esiste, ma Warner non la darà al cinema

Tra poco meno di due settimane, l'attesa Snyder Cut di Justice League farà il suo debutto su HBO Max e, in territorio internazionale, sulle principali piattaforme digitali. Se siete tra i molti che ancora sperano di vedere la pellicola sul grande schermo, tuttavia, sono in arrivo brutte notizie.

In una recente intervista con IGN, Zack Snyder ha rivelato che durante le riprese aggiuntive ha filmato il materiale in ratio 1.43:1 nella speranza che, una volta passata la pandemia globale, il film sarebbe stato pubblicato nelle sale cinematografiche IMAX.

Almeno per il momento, però, delle fonti interne a Warner Bros. hanno confermato a The Wrap che l'intenzione della compagnia è quella di riservare l'uscita della pellicola esclusivamente per il proprio servizio streaming. Il sito fa inoltre notare che, anche se Warner volesse pubblicare il film al cinema, il recente rinvio di Fast & Furious 9 a giugno lascia presagiare che le sale rimarranno ferme almeno fino quest'estate, mentre il nuovo Justice League è in arrivo il prossimo 18 marzo.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la versione del regista anche sul grande? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, l'account ufficiale del film ha diffuso in rete un promettente teaser di Zack Snyder's Justice League incentrato su Batman.