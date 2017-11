Justice League: è uscito un nuovo e coloratissimo poster degli eroi in azione!

La PosterCinemark Theatres ha svelato un nuovo e colorato poster dedicato alla! L'uscita del cinefumetto DC è imminente e da noi, in Italia, potremo vederlo in alcuni cinema in anteprima già domani e a partire dalsarà ufficialmente in sala.

In questo nuovo poster artistico si vedono gli eroi della Justice League correre in azione contro - presumibilmente - Steppenwolf e la sua armata e i ragazzi sono coloratissimi! L'opera è dell'illustratore Andrew Swainson e questo specifico poster sarà acquistabile solo ed esclusivamente nei cinema Cinemark.

Noi comunque ci accontentiamo di vederlo anche così, perché è veramente molto bello, che ne dite?

Diretto da Zack Snyder, Justice League vede un cast formato da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Amber Heard, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Willem Dafoe, Connie Nielsen, Julian Lewis Jones e Ciarán Hinds.

La Lega arriva al cinema il 16 novembre 2017!