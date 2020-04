Justice League: la Snyder Cut non vedrà mai la luce?

L'annunciata e già attraente piattaforma streaming HBO Max della Warner Entertainment si sta preparando per un imminente lancio nel mercato americano, dovendo comunque fare i conti con un posticipo obbligato di contenuti ad alto interesse come la reunion di Friends, anche se ci saranno altri titolo importanti a popolarla.

Molti fan della Warner e della DC Films si erano comunque precedentemente convinti che la tanto agognata e desiderata Snyder Cut di Justice League potesse sbarcare proprio sulle soleggiate spiagge streaming di HBO Max, ma a quanto pare dovranno ricredersi, dato che non c'è alcun piano per portare la driector's cut di Zack Snyder sulla piattaforma.



Il report proviene da The Illuminerdi, che sottolinea come non ci sia né da parte della Warner Bros. né della DC Films l'intenzione imminente o eventuale di pubblicare la Snyder Cut sul servizio. Questo significa che non arriverà né ora né mai, come è sempre stato probabile al netto di un supporto incredibile al regista da parte dei fan per vedere un giorno pubblicato il suo film e non quello rimaneggiato da Joss Whedon e dallo studio.



Questo significa che se non dovesse mai arrivare in streaming neanche su HBO Max, allora Justice League: The Snyder Cut non vedrà probabilmente mai la luce.



