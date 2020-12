Justice League uscirà al cinema? Zack Snyder commenta la mossa di HBO Max per il 2021

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly, il regista Zack Snyder ha parlato della possibilità che il suo Justice League arrivi al cinema nel 2021 e commentato la recente e storica decisione di Warner Media di lanciare su HBO Max tutti i film Warner del 2021.

"Sono un grande fan e un grande sostenitore dell'esperienza cinematografica" ha detto Snyder, "e stiamo già discutendo di una possibile uscita di Justice League in contemporanea tra cinema e HBO Max. Quindi, in qualche modo strano, vorremmo provare ad andare controtendenza".

La battuta è in riferimento al fatto che, mentre oggi i film in sala sono destinati ad un'uscita contemporanea in streaming, Justice League è un film che (ri)nasce per lo streaming ma desideroso di trovare spazio anche nelle sale.

A tal proposito, Snyder ha discusso anche la controversa decisione della Warner Bros di trasferire l'intero calendario di uscita per il 2021 su HBO Max per un'uscita simultanea tra le sale e lo streaming. Sebbene non si sia spinto fino alla critica come i colleghi Christopher Nolan e Denis Villeneuve, non ha comunque parlato positivamente della manovra, suggerendo che sia stata mal concepita.

"Sembra una mossa piuttosto audace, ma forse le sue tante implicazioni non sono state pensate al 100%", ha affermato Snyder. "Penso che ci stessimo già avvicinando al limite tra la finestra di lancio in sala e quella in home-video, perché ormai i film arrivano in dvd o in streaming a pochissimi mesi dall'uscita del film al cinema. Pensavo che stessimo cominciando a perfezionarci su quel punto debole, ma questa mossa è un profondo cambiamento nel modello di distribuzione."

Justice League uscirà nel 2021 in una data non ancora resa nota. Quali sono le vostre aspettative?