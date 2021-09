Justice League: negli USA il film di Zack Snyder resterà un'esclusiva HBO Max

HBO Max ha debuttato nel 2020, e nel 2021 il film di Zack Snyder, Justice League, si è affermato come uno dei più visti. Ovviamente, visto il gran risultato della pellicola sulla piattaforma, HBO Max ha deciso di tenersela stretta anche in ottica futura. O almeno così sarà negli USA.

Lì il film di Zack Snyder uscirà in Blu-ray e 4K Ultra HD questa settimana, permettendo ai fan che non hanno HBO Max di portarlo "a casa". Tuttavia cattive notizie per coloro che non hanno un lettore Bly-Ray: la versione fisica di Justice League non comprende il codice digitale che generalmente c'è insieme. Sembra infatti probabile che il film, che ha debuttato su HBO Max ed è stato finanziato dalla piattaforma, rimarrà un'esclusiva HBO Max in termini di streaming.

C'è di più: sembra che Justice is Gray, la versione in bianco e nero del film, non sarà inclusa nel Bly-Ray, ma solo un'esclusiva HBO Max. Davvero una disdetta per i fan americani che hanno aspettato il Justice League di Zack Snyder per anni e che adesso, non essendo abbonati alla piattaforma che lo ospita, non possono avere accesso a tutti i contenuti che lo riguardano.

Secondo una recensione di Media Play News, ci sarà soltanto un bonus: una featurette di 24 minuti sulla trilogia della DC di Snyder. Molto probabilmente, inoltre, il regista non renderà disponibile il suo commento, non nel Blu-Ray, ma in separata sede. Sembra infatti che registrerà una traccia di commento indipendente dalla versione home video, come ha fatto per Batman v Superman: Dawn of Justice e Man of Steel durante le proiezioni online.

Il problema "esclusiva streaming" non coinvolge invece i fan italiani, dove HBO Max non esiste e il film, uscito su SKY e NOW, è stato poi reso disponibile su supporto fisico già da Maggio.