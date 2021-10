Justice League e l'universo di Zack Snyder tornano con tre edizioni home-video speciali!

L'ultimo trailer del DC FanDome ha fatto salire l'hpye per la presentazione DC in arrivo il 16 ottobre, e proprio per festeggiare l'atteso evento in streaming Warner Bros. ha annunciato nuove edizioni video dedicate a Justice League e al mondo di Zack Snyder.

Dal 14 ottobre sono in arrivo nuove collezioni speciali dedicate ai film di Zack Snyder: si parte con la Steelbook 4K edition di Zack Snyder’s Justice League, la versione di Zack Snyder del suo Justice League disponibile in un’edizione Steelbook a 2 dischi in 4K, la Zack Snyder’s Justice League Trilogy, contenente in un unico cofanetto L’uomo d’acciaio, Batman v Superman – Dawn of Justice Ultimate Edition e Zack Snyder’s Justice League nelle versioni 4K e Blu-ray e infine Batman V Superman: Dawn Of Justice Ultimate Edition 4K, un'imperdibile nuova versione del film con colori migliorati e un nuovo formato video.

Nel contenuto speciale ‘Road to Justice League’, presente all’interno della Steelbook 4K Ultra HD, il regista Zack Snyder racconta in prima persona la sua trilogia di film del DC Universe. Inoltre, Zack Snyder’s Justice League Trilogy sarà composto da un pack di 8 dischi disponibile al prezzo di €69,99, che includerà anche la card dell'Equazione Anti-Vita, 6 cartoline lenticolari dei personaggi e 3 cartoline con la grafica di Jim Lee.

