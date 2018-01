Justice League, una nuova immagine di Superman rivela un'ulteriore scena tagliata

Nonostante il final cut di Justice League approvato daabbia rimosso moltissime sequenza girate da, tanto da far partire una fan petition per vedere in cut del regista, solo una o due scene con protagonista) non sono arrivate in sale a dispetto di quelle con i colleghi.

Una nuova immagine approdata online quest'oggi, però, mostrerebbe proprio una di queste sequenza con l'Uomo d'Acciaio fatte fuori dal cut finale. Nella foto che trovate in calce è così possibile ammirare Superman pronto a spiccare il volo con indosso il suo costume, anche se è difficile capire dove si trovi.



Potrebbe trattarsi della battaglia finale contro Steppenwolf o forse il momento in cui riprende il suo costume, cosa che nel film visto in sala avviene effettivamente off-screen. Sarà interessante capire comunque quante scene tagliate finiranno nella versione blu-ray e quanto saranno invece ignorate. Non è neanche chiaro se le stesse finiranno nell'edizione home-video di Justice League grazie a un taglio differente e quindi prolungato o nella sezione degli extra.



Vi ricordiamo che Justice League vede nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds e Jeremy Irons, per un 'uscita in Dvd e Blu-Ray a data da destinarsi.