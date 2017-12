Justice League: un'esilarante Petizione Troll chiede il Director's Cut di Joss Whedon

Un utente Change.Org, tale "Thomas Martha", ha usato la piattaforma di petizioni online per lanciarne una "trollona" nei confronti di, il regista che ha lavorato alla post produzione del cinefumetto DC, Justice League

Questo utente, evidentemente, non ha gradito che venisse chiesto alla Warner Bros. - da un'altra petizione - di realizzare in home video il director's cut di Zack Snyder, chiesto a gran voce da chi non ha particolarmente apprezzato l'evidente irruzione di Whedon nella pellicola corale dei supereroi DC.

Pertanto Thomas Martha, ha deciso di creare la sua petizione, con tanto di specifica spiegazione, e la potete trovare qui sotto, tradotta, tirando le conclusioni che volete al riguardo:

“Tutti quelli che hanno visto Justice League possono testimoniare lo slancio di puro genio che Joss Whedon ha portato al film. Se la pellicola fosse stata realizzata solamente da lui, Justice League sarebbe stato fatto molto meglio. Per esempio, la frase “Booya” pronunciata da Cyborg è tutta merito suo; e la battuta "Il mio uomo" è diventata ormai il grido di battaglia dei pescatori di tutto il mondo dopo che Aquaman ha dimostrato di poter parlare con i pesci e, al tempo stesso, batterli. Aderite alla petizione e magari potremo vedere il resto dei baffi di Superman lasciati sul pavimento della sala montaggio.”

Justice League è attualmente disponibile al cinema per la visione, sia in Italia che nel resto del mondo.