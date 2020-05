Justice League, è ufficiale: la Snyder Cut arriverà su HBO Max

Dopo mesi e mesi di attesa, le anticipazioni dei giorni scorsi si sono rivelate accurate. Zack Snyder ha approfittato della live-commentary di Man of Steel per dare la notizia bomba: la Snyder Cut di Justice League sarà resa disponibile HBO Max.

Durante l’evento, a cui ha partecipato a sorpresa anche Henry Cavill, il regista ha mostrato un poster ufficiale della sua versione di Justice League anticipando che debutterà nel catalogo del servizio nel corso del 2021. Potete trovare l'immagine in calce all'articolo.



Riportando la notizia, l'Hollywood Reporter ha rivelato anche delle nuove informazioni sul formato: potrebbe trattarsi di un lungometraggio di quasi 4 ore o di una sorta di miniserie divisa in 6 capitoli, ma al momento non ci sono ancora conferme su quel fronte.

L'esistenza della Snyder Cut è stata confermata nei mesi scorsi proprio dal regista di Batman v Superman, che l'aveva mostrata fisicamente sul suo profilo di Vero. L'idea iniziale di Snyder, lo ricordiamo, era quella di dividere Justice League in tra capitoli, poi ridotti a due, che avrebbero visto Darkseid come villain principale. Dopo l'uscita di Snyder, però, Whedon e Warner Bros. hanno deciso di ridimensionare ulteriormente il progetto e realizzare un'unica versione con Steppenwolf come antagonista.

Siete curiosi di vedere la versione originale del regista? Fatecelo sapere nei commenti. Per preparavi al suo arrivo, qui potete trovare le 5 scene che speriamo di vedere nella Snyder Cut.