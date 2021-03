Justice League, ora è ufficiale: la Snyder Cut arriva su Sky in contemporanea con gli USA!

Nonostante l'annuncio dello scorso febbraio che anticipava l'uscita di Zack Snyder's Justice League in esclusiva digitale, nei giorni scorsi è diventata sempre più concreta la possibilità di vedere approdare il film direttamente sui canali di Sky, e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della pay tv.

Secondo quanto comunicato pochi minuti fa, infatti, l'attesissima versione curata dal regista di Batman v Superman debutterà in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW TV e on demand il prossimo 18 marzo alle 8 del mattino, in contemporanea con l'uscita americana. La pellicola verrà inoltre trasmessa in prime time sabato 20 marzo alle 21.15, sempre su Sky Cinema Uno.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Warner Bros: "In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni."

Siete curiosi di vedere il lavoro di Snyder? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, sono emerse in rete una valanga di immagini ufficiali del nuovo Justice League.