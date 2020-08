Justice League, è questo il titolo ufficiale della Snyder Cut?

In attesa di scoprire tutti i dettagli al DC FanDome di domani, dove debutterà anche il primo trailer ufficiale del film, ecco arrivare in rete il nuovo potenziale titolo della tanto attesa Snyder Cut di Justice League.

Il regista di Man of Steel ha annunciato l'arrivo della sua versione su HBO Max con il nome di Zack Snyder's Justice League, mentre la descrizione dell'evento fa riferimento alla pellicola con il titolo di Snyder Cut of Justice League. Tuttavia, è possibile che siano entrambi dei titoli provvisori.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, è finalmente emerso su Twitter l'account ufficiale del film, e pur non avendo pubblicato ancora nulla presenta una piccola sorpresa: è stato battezzato come The Director's Cut of Justice League.

Ovviamente potrebbe trattarsi dell'ennesimo nome provvisorio, ma facciamo notare che tutti gli account dedicati ai film del DCEU sono stati chiamati con i rispettivi titoli ufficiali.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un titolo del genere o preferireste vedere incluso il nome del regista? Fatecelo sapere nei commenti. Nelle scorse ore, lo ricordiamo, Snyder ha pubblicato un teaser di Justice League per anticipare il trailer ufficiale in arrivo domani sera.

Nell'attesa, vi rimandiamo al programma definitivo del DC FanDome (con tanto di orari italiani e aggiornato con le ultime novità).