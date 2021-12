Justice League, trilogia animata per Crisi sulle terre infinite? Rumor, fan già in delirio

Dopo la notizia, confermata dal trailer di Spiderman Across the Spiderverse parte uno, che la Sony realizzerà una trilogia animata dedicata a Miles Morales, in queste ore è emerso anche un rumor su una possibile trilogia di Justice League incentrata sul famoso fumetto Crisi sulle terre infinite.

L'indiscrezione, come sempre in questi casi da prendere con le pinze, è stata riportata dal produttore e critico cinematografico Matías Léorta, che ha dichiarato sulla sua pagina Twitter: "SCOOP: da quanto so la DC starebbe pianificando un adattamento animato in tre parti di Crisi sulle Terre Infinite, che riunirebbe diverse versioni dei suoi supereroi più famosi". Se fosse vero, la trilogia potrebbe riunire non solo i personaggi dell'amatissimo DC Animated Universe, un universo narrativo di programmi televisivi iniziato con la celeberrima Batman: The Animated Series nel 1992 e proseguito con Justice League Unlimited - ma anche quelli provenienti dal resto del panorama audiovisivo DC, con il lungometraggio The Flash che si sta preparando ad esplorare il Multiverso.

La DC ha pubblicato 45 film d'animazione originali, a partire da Superman: Doomsday del 2007. Durante quel periodo, si sono venute a creare due diverse continuity: quella del DCAMU, composta da quindici film tra Justice League: The Flashpoint Paradox del 2013 e Justice League Dark : Guerra di Apokolips del 2020; e quella del Tomorrowverse, che include Superman: Man of Tomorrow, Justice Society: World War II e il recente Batman: The Long Halloween.

Curiosamente qualche giorno fa Zack Snyder ha mostrato il fumetto di Crisi Finale, e alcuni fan sui social e su Reddit stanno già (forse prematuramente) unendo i puntini: voi cosa ne pensate? Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli.