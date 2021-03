Justice League, trailer per la versione in bianco e nero: avrà più scene con Joker!

L'account ufficiale della Justice League di Zack Snyder ha pubblicato su Twitter il primo trailer ufficiale di Justice is Gray, la versione in bianco e nero del popolarissimo cinecomic uscito in questi giorni e disponibile su Sky Cinema e Now TV.

Questa edizione non sarà solo il completamento definitivo della visione di Snyder, che ha affermato di preferire la Snyder Cut in bianco e nero, ma addirittura aggiungerà alcune scene con Joker di Jared Leto: a differenza di altre versioni speciali in bianco e nero viste in questi anni, come quelle di Mad Max: Fury Road, Logan e più recentemente Parasite, dunque, la Snyder Cut crescerà un po' di più.

"Ho voluto realizzare una seconda scena con Joker appositamente per questa versione del film, che è la versione del film pensata per beneficienza", ha spiegato Snyder a Wonder Meg. "In questa versione del film la scena finale con Batman e Joker sarà leggermente diversa, e verrà inclusa una certa battuta ..."

Naturalmente il riferimento è alla controversa battuta 'we live in a society', mostrata nel trailer ma tagliata nella Snyder Cut: la battuta sarà reinserita nell'edizione Justice is Gray, che sarà distribuita prossimamente su HBO Max e con molta probabilità comparirà anche nell'edizione home-video fisica del film, in uscita nei prossimi mesi.

Rimanete sintonizzati per tutte le novità relative al film del momento: intanto, qui sotto potete gustarvi la scena in anteprima.