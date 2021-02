Justice League, il trailer della Snyder Cut è uscito ed è sensazionale!

Dopo gli ultimi teaser dei giorni scorsi il momento è finalmente arrivato: Warner Bros. e HBO Max hanno svelato il trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League, l'edizione definitiva del cinecomic del 2017 per anni nota col soprannome di Snyder Cut.

Come al solito potete gustarvi il filmato all'interno della notizia: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Il film è ambientato dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e vede Batman e Wonder Woman nella loro missione per reclutare Flash, Aquaman e Cyborg dopo la morte di Superman: l'obiettivo è quello di formare una squadra di supereroi che possa proteggere il mondo dal villain galattico Darkseid e il suo esercito di Parademoni, capitanato da Steppenwolf e DeSaad, arrivati sulla Terra in cerca delle Scatole Madri.

Le musiche sono firmate nuovamente da Junkie XL, compositore che all'epoca dell'abbandono di Snyder fu sostituito da Danny Elfman, scelto da Joss Whedon: oltre alle tracce originali composte per la produzione del 2017, Junkie XL ha affermato di aver realizzato nuovi brani originali.

Interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello e Jared Leto, Justice League di Zack Snyder uscirà il 18 marzo su HBO Max. Al momento non sono noti i piani di distribuzione per il mercato italiano, dove HBO Max non è disponibile, ma come per Wonder Woman 1984 ci si attendere un'uscita esclusiva per le piattaforme digitali.

Come sempre vi terremo aggiornati.