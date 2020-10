Justice League: il trailer della Snyder Cut trasformato in 16-bit, ammirate l'epico video!

Finalmente abbiamo il trailer della Snyder Cut di Justice League. Dopo anni di attesa cosa potrebbe esserci di meglio? Beh, qualcosa ci sarebbe... uno spettacolare remake del trailer in 16-bit, per tutti gli amanti dei videogiochi anni '80.

Il geniale video pubblicato da John Stratman è una trasposizione fedelissima di ciò che abbiamo visto durante il DC FanDome, ma in questo caso è la versione midi di Hallelujah ad accompagnarci nelle varie scene. Sembra esserci proprio tutto, dall'inquietante Darkseid al fulmineo Flash di Ezra Miller, dalla scena in cui Lois e Marta Kent si abbracciano a quella in cui il team è finalmente unito (con tanto di Superman dal costume nero).

A questo punto non resta che convincere HBO a rilasciare anche una 16-bit Snyder Cut dell'intero film. Con un po' di insistenza da parte dei fan e qualche hashtag strategico l'iniziativa potrebbe avere successo! Ovviamente c'è già chi ha iniziato a scherzare sulla questione, dichiarando che il trailer in 16-bit ha una grafica comunque migliore del Justice League di Joss Whedon, criticato più volte anche per l'impianto visivo.

Cosa ne pensate? Giochereste ad un videogioco del genere se esistesse? Fateci sapere la vostra nei commenti! Vi ricordiamo inoltre che sono iniziate le riprese aggiuntive della Snyder Cut, per la gioia di Henry Cavill.