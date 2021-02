Justice League, il trailer della Snyder Cut sarà presentato durante il Super Bowl?

Come da tradizione, i grandi studios approfittano del risalto di un evento come il Super Bowl per presentare negli spazi pubblicitari i loro prodotti di punta. Tutto lascia pensare che sarà così anche quest'anno, nonostante gli ultimi mesi siano stati molto duri anche per l'industria cinematografica. Si attendono novità da HBO, Disney e Universal.

Stando a quanto riportano Deadline e Variety, la CBS avrebbe esaurito tutti gli spazi pubblicitari durante il Super Bowl. Tutto lascia presupporre che Warner Bros. presenterà un nuovo trailer dell'attesissima Snyder Cut di Justice League, e magari anche di altri titoli in uscita come The Suicide Squad e Locked Down. Considerato anche il fatto che tutti i film della major che usciranno in sala quest'anno nelle sale saranno pubblicati contemporaneamente anche in streaming su HBO Max, gli annunci potrebbero essere davvero tanti.

Secondo indiscrezioni, inoltre, Disney avrebbe prenotato da 2 a 4 slot promozionali, e si può quindi immaginare che si scoprirà qualcosa in più su nuovi show Falcon and The Winter Soldier e Loki, le prossime serie targate Marvel Cinematic Universe che approderanno in streaming su Disney+. Anche Universal dovrebbe avere almeno uno spazio: vedremo il trailer di Fast & Furious 9?

