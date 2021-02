Justice League: il trailer della Snyder Cut diventa una parodia del Saturday Night Live

Immediatamente dopo la diffusione dell'atteso trailer di Zack Snyder's Justice League i fan sono letteralmente impazziti al riguardo, ma i fan si sa sono imprevedibili e alcuni di loro si sono divertiti a parodiare o omaggiare il filmato condiviso domenica scorsa dalla Warner e da Zack Snyder. C'è anche una divertentissima parodia del celebre SNL.

Un fa su Twitter ha condiviso infatti il trailer di Zack Snyder's Justice League in una versione rimontata ad arte per farla sembrare uno spot o intro di una puntata del Saturday Night Live, il popolare show comico e satirico in onda da quasi cinquant'anni sulla NBC. Nel filmato vengono presentati tutti gli eroi protagonisti, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, più alcuni ospiti d'eccezione, come Lois Lane, Alfred Pennyworth, Darkseid, Steppenwolf, più il presentatore eccezionale della serata: Joker. Potete guardarlo nel post in calce a questa news.

Recentemente, anche il fan sfegatato di fumetti e regista Kevin Smith ha commentato il trailer di Justice League, citando anche la battuta pronunciata dal Joker di Jared Leto nel filmato: "We live in a society..."

"Ho visto il nuovo trailer stamattina e ad un certo punto ho realizzato che viviamo in una società in cui Ben è tornato a fare i reshoot per la Snyder Cut! Non vedo l'ora di poter vedere queste epiche 4 ore su HBO Max. Vedremo Darkseid, Granny Godness e il Bat-tank!".

Condividete anche voi l'entusiasmo di Kevin Smith o preferite restare con i piedi per terra? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, il nuovo merchandise di Justice League potrebbe aver anticipato l'arrivo di Lanterna Verde nel DC Extended Universe.