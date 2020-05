Justice League, trailer della Snyder Cut in arrivo: ecco la prima immagine

Dopo lo storico annuncio della Snyder Cut di Justice League, il regista è tornato ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori della pellicola DC, che ricordiamo avrà bisogno di essere completata con un budget di 20-30 milioni di dollari.

Nello specifico, Zack Snyder rivelato tramite il suo profilo di Vero - piattaforma social che ha ospitato la diretta di Man of Steel durante la quale è stato svelato l'annuncio - di essere al lavoro sul primo trailer ufficiale del suo Justice League.

Inoltre, rispondendo alla domanda di un fan curioso di sapere se il filmato arriverà "presto", il regista ha risposto con una semplice quanto rivelatoria emoji con gli occhiali da sole. A questo punto, il trailer della Snyder Cut potrebbe debuttare in rete prima di quanto potessimo aspettarci.

Sempre tramite il social network, Snyder ha pubblicato quella che possiamo considerare la prima immagine ufficiale del film: un nuovo sguardo a Orion Lee nei panni di Ryan Choi (Atom).

In arrivo su HBO Max in forma di un lungometraggio di quasi 4 ore o di una miniserie divisa in 6 episodi, Zack Snyder's Justice League ha una data di uscita prevista per un generico "2021". In attesa di novità sull'arrivo de sequel, qui potete trovare tutti i dettagli sulla Snyder Cut, che oltre a Henry Cavill e Jason Momoa in queste ora ha ricevuto il sostegno di Ben Affeleck.