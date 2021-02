Justice League, dopo il trailer Jared Leto dà corda ai fan: 'We live in a society'

Il trailer della Snyder Cut ci ha finalmente svelato parte di ciò che vedremo nella nuova, attesissima versione di Justice League: il filmato si è però spinto anche oltre, regalando ai fan un ulteriore motivo per dare di matto in vista dell'uscita del film su HBO Max.

Chiunque abbia visto il trailer della Snyder Cut avrà probabilmente intuito di cosa parliamo: l'anteprima del film si chiude infatti con il Joker di Jared Leto (e tanto sarebbe già bastato a scatenare il delirio) che, nel pieno della rinnovata sequenza Knightmare, pronuncia quel famoso "We live in a society" oggetto negli ultimi anni di tanti meme spesso associati proprio al villain di Batman.

Una strizzata d'occhio ad una delle wave più famose del web che non poteva ovviamente passare inosservata, al punto che a decidere di non ignorare la cosa è stato lo stesso Jared Leto: la star di Suicide Squad e della Snyder Cut ha infatti postato sul proprio profilo Twitter il trailer del film commentandolo proprio con la già iconica frase pronunciata dal suo personaggio in chiusura dello stesso.

Nel caso in cui ci fosse bisogno di ulteriori motivi per parlare di questa Snyder Cut, dunque, eccoci serviti: il colpo misto di genio e fan-service di Zack Snyder è un regalo perfetto per internet e per i fan, soprattutto se a prender parte alla cosa sono anche gli attori stessi. Per il futuro, intanto, il regista ha parlato di un film sullo scontro tra Batman e Deathstroke.