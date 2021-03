Justice League, il trailer finale della Snyder Cut è qui ed è spettacolare!

A pochi giorni dall'uscita su HBO Max, l'account ufficiale del servizio streaming ha diffuso in rete il trailer finale di Zack Snyder's Justice League, la versione curata interamente dal regista di Watchmen che promette un approccio completamente diverso rispetto a quello visto al cinema nel 2017.

Nel film, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel cast ritroveremo Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezrea Miller e Jason Momoa nei panni dei rispettivi membri della Justice League.

Per quanto riguarda l'Italia, vi ricordiamo che la Snyder Cut debutterà su Sky Cinema e Now TV alle ore 08.00 del 18 marzo, in contemporanea con la release americana, e non sulle varie piattaforme digitali come era stato annunciato inizialmente.

Che ve ne pare di questo ultimo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, lvi lasciamo ai retroscena sulle riprese aggiuntive di Justice League e alle nuove accuse di Ray Fisher contro Joss Whedon.