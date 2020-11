Justice League, il trailer del film di Snyder è stato appena rimosso da YouTube! Perché?

Non c'è davvero pace per Justice League, vero e proprio film maledetto che quasi ricorda le epopee produttive della New Hollywood: il famoso trailer pubblicato al DC FanDome nelle scorse ore è stato infatti rimosso all'improvviso da YouTube.

Fortunatamente la rimozione del filmato non dovrebbe avere nulla a che vedere con il film in sé, le cui riprese aggiuntive stanno proseguendo in questi giorni: a causare questa misteriosa sparizione dovrebbe essere stata infatti una questione di diritti musicali.

Col trailer rimosso da tutte le piattaforme e dai social network, i fan di Zack Snyder hanno iniziato a temere nuovi problemi all'orizzonte ma la questione è stata chiarita dal The Hollywood Reporter, che tramite il proprio inviato Aaron Couch ha rivelato che il trailer di Justice League è stato rimosso a causa di un problema di diritti musicali. "HBO Max ha rimosso il trailer di agosto di Justice League di Zack Snyder per problemi di diritti musicali, ma probabilmente tornerà su YouTube una volta risolto il problema", ha riferito Couch nel tweet che trovate in calce.

Come ricorderete, il trailer della Snyder Cut conteneva in particolare una cover dell'iconica canzone "Hallelujah", brano che Snyder e Warner Bros. avevano già utilizzato in Watchmen. Non è chiaro quale sia stato il problema di diritti musicali, ma sembrerebbe essere legato proprio a questa traccia.

Presumibilmente un trailer aggiuntivo verrà rivelato nei prossimi mesi, anche se questa volta si spera che HBO Max riesca a stabilire i diritti musicali prima di pubblicarlo!