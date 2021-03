Justice League, il trailer dedicato a Superman: guardate Henry Cavill con il costume nero!

Dopo il teaser incentrato sul Batman di Ben Affleck, il nuovo filmato diffuso in rete dall'account ufficiale di Zack Snyder's Justice League è tutto dedicato a Superman, "l'ultimo figlio di Krypton" interpretato da Henry Cavill.

Proprio come il video di ieri, il nuovo teaser è accompagnato dalle voci fuori campo di diversi personaggi tra cui Lois Lane (Amy Adams) e Darkseid, il titanico villain che farà da piatto forte in questa nuova versione della pellicola. Neanche a dirlo, il filmato offre un nuovo sguardo al costume nero di Superman, altra importante differenza con il film uscito nel 2017.

Nel film, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince allo scopo di reclutare una squadra di per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, il gruppo dovrà salvare il pianeta dalle terribili intenzioni di Steppenwolf, DeSaad e Darkseid.

Vi ricordiamo che la Snyder Cut di Justice League arriverà in Italia il 18 marzo, in contemporanea con gli USA, e sarà disponibile per l'acquisto nelle principali piattaforme digitali. Nel frattempo è stato confermato che, almeno per ora, Zack Snyder's Justice League non arriverà al cinema.