Justice League, il trailer adesso è a colori: Zack Snyder sulla monocromia del suo sogno

Il nuovo trailer di Justice League si è presentato ai fan in un glorioso bianco e nero, a sole poche ore da alcune interessanti dichiarazioni del regista Zack Snyder circa la volontà di distribuire il film in bianco e nero.

Com'è stato in anni recenti per Mad Max: Fury Road e Logan, ad esempio, Snyder avrebbe in mente anche una versione monocromatica del suo director's cut del cinecomic con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher e Jason Momoa, ed è tornato a discuterne in un'analisi del filmato promozionale rilasciato nelle scorse ore.

"Quanto è fantastico il bianco e nero in tutta la sua gloria monocromatica", ha detto Snyder a proposito del trailer. "Per molto tempo il film ha vissuto con me in quello che chiamavo il mio computer. Ed è stato il modo in cui ho visto il film per due anni e oltre, l'ho visto sempre in bianco e nero. In realtà era un bianco e nero che dovevo creare da me, quindi non era ricco come questo. E non vedo l'ora di colorare l'intero film in maniera professionale, in questa monocromia ricchissima e meravigliosa. Sento che mentre lo svilupperemo diventerà ancora più personale, il che è molto eccitante per me".

Insomma il film alla fine potrebbe essere distribuito in due versioni, sia a colori che in bianco e nero: questa ambivalenza sembra essere sottolineata dal nuovo (più nuovo) trailer ufficiale, identico a quello della giornata ieri ma ... esatto, a colori. Lo trovate qui sotto.

