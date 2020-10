Justice League, tornerà anche Kevin Costner? Ecco la risposta dell'attore!

I fan sono in fermento per l'attesa di Zack Snyder's Justice League, la versione integrale del cinecomic del 2017 che HBO Max ha commissionato e distribuirà nel corso del 2021, con nuove riprese aggiuntive attualmente in corso.

Come noto nelle quattro ore di durata del film ci saranno grandi ritorni, come Ben Affleck e Henry Cavill nei panni di Batman e Superman con scene aggiuntive e sottotrame mai viste prima, ma anche attesi debutti, fra i quali quelli del villain Darkseid. Ma i fan sperano anche in qualche sorpresa, come ad esempio quella rappresentata da Kevin Costner e il suo Jonathan Kent.

Durante un incontro con la stampa per la promozione del suo prossimo film Let Him Go, CinemaBlend ha potuto intervistare la star di Balla Coi Lupi e Yellowstone, apparso nel DCEU grazie a Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice: essendo Justice League il film che chiuderà il ciclo di Snyder, è possibile che il padre di Clark Kent possa tornare?

"Non lo so", ha risposto Costner senza sbilanciarsi. "Non sono ... non posso dirlo, okay?".

Insomma, anche se poco abituato alla segretezza che avvolge la produzione dei cinecomic, sotto il mulino di Kevin Costner ne è passata di acqua sotto i ponti e cavargli informazioni top secret non dev'essere la cosa più facile del mondo. La domanda non ha ottenuto una risposta né in un senso né nell'altro, quindi ogni speculazione può ufficialmente iniziare.

Tra le altre cose: ci sarà più spazio per il Deathstroke di Joe Manganiello?