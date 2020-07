Justice League, tornerà anche Jonathan Kent nella Snyde Cut? 'Parla' il regista

Durante un recente botta e risposta con i suoi fan, il regista Zack Snyder potrebbe aver anticipato agli appassionati un ritorno del Jonathan Kent di Kevin Costner (visto una sola e ultima volta ne L'uomo d'acciaio) nell'annunciata e attesissima Snyder Cut di Justice League, in arrivo il prossimo anno su HBO Max.

Mentre sappiamo - perché confermati - dell'arrivo di personaggio rimasti inediti nel cut cinematografico rimaneggiato da Joss Whedon e dalla produzione, che sono soprattutto Lanterna Verde e Darkseid, quest'ultimo interpretato da Ray Poter, non sapevamo finora alcuna notizia circa il possibile ritorno di vecchi personaggi poi tagliati dall'ultima versione.



Tra questi, allora, sembrerebbe esserci proprio Jonathan Kent, e questo lo stiamo immaginando guardando al mi piace messo dallo stesso Zack Snyder a un post via Twitter pubblicato da un suo fan, dove taggava il regista chiedendogli: "Jonathan Kent apparirà un'altra volta nel tuo cut di Justice League?". Non dovrebbe lasciare a troppe interpretazioni contrastati, il mi piace, anche se è abbastanza evidente di tratti di materiale già girato in passato e rimontato, non di scene nuove.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo allo speciale dedicato all'arrivo della Zack Snyder's Justice League, che vi ricordiamo non ha ancora una data d'uscita ufficiale su HBO Max.