Justice League è nella top 10 dei più visti di Netflix (anche senza Snyder Cut)

Superma, Batman, Wonder Woman, Flash e Cyborg: la Justice League è approdata su Netflix, e sembra essere piuttosto popolare tra gli utenti (e no, non è lo Snyder Cut).

Sulla piattaforma di streaming Netflix è approdato il tanto discusso film del 2017, Justice League.

Diretto originariamente da Zack Snyder, per poi vedere un cambio di regia in corso d'opera e l'arrivo di Joss Whedon al timone, il film non ha soddisfatto le aspettative di pubblico e critica, floppando al boxoffice e infrangendo i sogni di un vero e proprio universo condiviso.

Dopo Justice League, DC Films ha infatti deciso di "aggiustare il tiro" e focalizzarsi maggiormente sui singoli personaggi e i loro franchise, nonostante una pellicola come Wonder Woman possa dirsi a tutti gli effetti parte del cosidetto DCEU.

I fan più accaniti hanno ormai fatto loro la missione di portare avanti la campagna #ReleaseTheSnyderCut, chiedendo a gran voce di distribuire la versione del film girata da Zack Snyder, senza l'intervento di Whedon e dei reshoot.

Non sappiamo se vedremo mai lo Snyder Cut (anche se HBO Max ha provato a farci un gran bel pesce d'aprile), ma sicuramente possiamo rivedere la versione uscita in sala, come stanno apparentemente facendo parecchi utenti Netflix, dato che il film è al momento in quarta posizione tra i titoli più visti della piattaforma.

E voi, state riguardando Justice League? Avete in programma di farlo? Fateci sapere nei commenti.