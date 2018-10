Justice League, Thor Ragnarok e Ready Player One in offerta su Amazon

Torniamo a parlare delle migliori offerte proposte da Amazon in ambito cinema, dopo l'appuntamento di ieri dedicato alle serie televisive. Per la giornata di oggi abbiamo scelto tre dei film di maggior successo degli ultimi tempi, particolarmente apprezzati dai nostri utenti.

Il primo titolo che vi proponiamo oggi è Justice League, il film dedicato all'universo DC con protagonisti Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot, che nella versione DVD viene proposto da Amazon al prezzo di 7,49 Euro, rispetto ai 9,99 Euro di listino, per un risparmio di 2,50 Euro netti (il 25%). La società di Jeff Bezos propone anche altre varianti (BluRay, 3D, 4K), ma su queste non sono disponibili offerte interessanti.

Sempre restando in ambito cinecomics, citiamo anche l'interessante offerta di Amazon per Thor Ragnarok, che nel formato BluRay viene venduto in offerta a 15,74 Euro,in calo di 3,80 Euro rispetto ai 19,54 Euro precedenti, una buona promozione per coloro che sono interessati a collezionare i film dell'universo Marvel.

L'ultima proposta di oggi riguarda sempre un film in formato BluRay, ma si tratta di Ready Player One, la pellicola con Tye Sheridan ed Olivia Cooke di cui vi abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, che Amazon propone in offerta a 14,99 Euro, 5 Euro in meno sul prezzo originale.