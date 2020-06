Justice League: Thanos terrorizzato da Darkseid in questo divertente video

Come abbiamo scoperto, grazie all'immagine pubblicata da Zack Snyder e al primo teaser della Snyder Cut, Darkseid è finalmente pronto a dare del filo da torcere alla Justice League, ma non solo...

Un fan si è infatti chiesto quale potrebbe essere la reazione di Thanos di fronte allo spaventoso villain DC, ideando una divertente gif con protagonisti i due personaggi. Vediamo quindi l'ineluttabile nemico degli Avengers avanzare con aria spavalda sul terreno di battaglia, ed ecco che vede Darkseid. A questo punto non può fare altro che strabuzzare gli occhi e indietreggiare,trovandosi al cospetto di cotanto potere, fino a sparire nel buio.

Thanos è ormai diventato un villain iconico per gli appassionati del genere, e in molti hanno sempre pensato che se Snyder fosse rimasto al timone sarebbe riuscito a creare qualcosa di altrettanto interessante per l'universo DC. Purtroppo Joss Whedon decise di eliminare completamente il personaggio ma con la nuova versione di Justice League potremo avere la conferma o la smentita circa il valore della visione originale.

Cosa ne pensate? Darkseid potrebbe mettere in crisi il possente Thanos? Sarebbe davvero interessante poter vedere i due impegnati in uno scontro diretto, ma ovviamente si contenderanno il titolo di vincitore in base al gradimento dei fan. La cosa divertente è che il design originale di Thanos nei fumetti fu proprio ispirato a Darkseid: un cerchio che si chiude.