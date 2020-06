Justice League, il primo teaser ufficiale della Snyder Cut svela l'arrivo di Darkseid

In attesa della presentazione al DC Fandome, possiamo finalmente mettere gli occhi sul primo teaser ufficiale della Zack Snyder's Justice League grazie a Jason Momoa, che ha pubblicato l'anteprima sul suo profilo Instagram.

"La parte migliore di essere Aquaman è che Zack Snyder mi ha creato, perciò posso vedere tutta questa fantastica roba in anticipo. Ecco il primo sguardo a Zack Snyder's Justice League" ha scritto l'interprete di Aquaman.

Come potete vedere in calce alla notizia, il filmato mostra Diana (Gal Gadot) mentre scopre un murales dedicato a Darkseid, la cui imponente figura appare in seguito anche tramite un concept animato. Il villain, rimosso completamente dalla versione cinematografica di Joss Whedon, avrebbe dovuto fare da antagonista per l'intero progetto della Justice League sviluppato da Snyder e poi accantonato dalla Warner Bros.



Il film sarà uno dei grandi protagonisti del DC Fandome, evento virtuale organizzato dallo studio per presentare tutti i progetti legati alla casa fummestica, compresi videogiochi, film e serie TV. Tra i titoli più attesi segnaliamo anche The Suicide Squad, The Batman, Black Adam e Shazam! 2. James Gunn ha già confermato la sua presenza.

Che ve ne pare di questa prima clip? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League verrà pubblicata su HBO Max nel corso del 2021, a data ancora da destinarsi.