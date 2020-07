Justice League, il primo teaser arriverà al DC FanDome: le anticipazioni di Zack Snyder

Il prossimo 22 agosto tutti gli occhi dei fan saranno puntati sul DC FanDome, l'evento organizzato da Warner Bros per presentare i futuri progetti legati al mondo della casa fumettistica, dalle serie TV ai film del DCEU. Tra i titoli più attesi, neanche a dirlo, rientra anche la Snyder Cut di Justice League.

Dopo l'annuncio ufficiale dello scorso maggio, Zack Snyder potrà finalmente svelare al mondo il primo teaser ufficiale del suo film: lo ha confermato lo stesso regista durante la recente ospitata al Justice Con, evento organizzato dai fan a cui ha preso parte anche l'interprete di Cyborg Ray Fisher.

"Ci sarà più materiale al FanDome, perciò potete aspettarvi un pasto più consistente" ha spiegato Snyder dopo aver mostrato una brevissima clip dedicata al costume nero di Superman. "Non dovrete più guardare le stesse tre riprese di continuo... quella clip è più un regalo ai fan, è la realizzazione di un'idea."

Durante la conversazione, inoltre, il regista ha rivelato che al DC FanDome verrà annunciato se la Snyder Cut sarà pubblicata su HBO Max come film o sotto forma di mini-serie, questo perché, come reso noto di recente, la sua versione avrà molto probabilmente un minutaggio superiore ai 214 minuti.



Intanto, Snyder ha anticipato che nel suo Justice League non ci sarà materiale girato da Joss Whedon.