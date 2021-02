Justice League, svelato il look di Martian Manhunter nella versione di Zack Snyder?

Dopo l'annuncio ufficiale di Justice League in Italia, arrivano nuovi interessanti dettagli sull'attesissima director's cut del cinecomic di Zack Snyder.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la DC Comics ha pubblicato nuova variant cover di Justice League #59, con disegni firmati nientemeno che dall'acclamato autore Jim Lee: la cover è stata pensata esclusivamente per sponsorizzare l'arrivo di Zack Snyder's Justice League, e oltre alla Wonder Woman di Gal Gadot e l'Aquaman di Jason Momoa, presenta anche il primo sguardo ufficiale di J'onn J'onnz, il Martian Manhunter.

Ricordiamo che il personaggio è stato interpretato da Harry Lennix, attore che ha vestito i panni del generale Calvin Swanwick in Man of Steel e Batman v Superman: il nuovo capitolo della saga di Snyder rivelerà che il personaggio, in realtà, è sempre stato J'onn J'onnz sotto mentite spoglie, e il disegno di Jim Lee fornisce ai fan una grossa anteprima a proposito dell'aspetto del supereroe.

Vi ricordiamo che Justice League arriverà anche in Italia dal 18 marzo prossimo, quando sarà disponibile per il noleggio e l'acquisto sulle principali piattaforme on demand: il film avrà una durata di quattro ore e riunirà un cast composto da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe e tantissimi altri, compresi Jason Momoa e Joe Manganiello come Joker e Deathstroke.

