Justice League, svelato alla DC Fandome il titolo ufficiale della Snyder Cut?

All'epoca del suo annuncio ufficiale da parte del regista e di HBO Max la pellicola di cui tutti parlavano si intitolava Zack Snyder's Justice League, ma nel corso della DC Fandome dello scorso 12 settembre è stato rivelato quello che con tutta probabilità sarà il titolo ufficiale della Snyder Cut di Justice League in arrivo nel 2021.

Secondo quanto possiamo leggere su un banner ufficiale diffuso nel corso della convention in streaming organizzata dalla Warner/DC Films, la pellicola rimaneggiata secondo l'iniziale progetto di Snyder si intitolerà Justice League: Director’s Cut. Quest'ultimo non sarà sgargiante quanto il titolo scelto inizialmente, ma a quanto pare la Warner è stata costretta a scegliere un nuovo titolo a causa di alcuni problemi legali per il precedente.

Nel frattempo, tiene ancora banco il braccio di ferro tra Ray Fisher e la Warner, inteso come la dirigenza che portò al rimaneggiamento del film di Snyder, al suo allontanamento dal progetto e alla assunzione di Joss Whedon, quest'ultimo ampiamente criticato da Fisher per comportamenti non appropriati sul set del film. Ultimamente, anche Kiersey Clemons, l'attrice che venne scelta per il ruolo di Iris West dal regista Zack Snyder ma che poi fu totalmente tagliata dalla versione teatrale di Justice League, ha condiviso sui social il suo sostegno a favore di Ray Fisher.

Dopo l'endorsement di Jason Momoa, la domanda ora è se anche gli altri attori di Justice League decideranno di sostenere Fisher, poiché nomi come Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot farebbero sicuramente bene alla causa dell'interprete di Cyborg. Naturalmente vi terremo aggiornati su ogni sviluppo di questo nuovo capitolo della lunga telenovela Justice League.

Curiosamente, Momoa e Fisher sono stati fra i più rumorosi nella battaglia per il rilascio della Snyder Cut nel corso degli anni passati.