Justice League, già svelato il cameo finale: Zack Snyder ha trollato tutti?

Durante una lunga intervista con Vanity Fair, durante la quale ha raccontato parecchi retroscena sul suo Justice League compresa la reazione di Nolan alla versione di Joss Whedon, Zack Snyder aveva anticipato un clamoroso cameo grazie ad un nuovo finale.

Girato a dicembre durante i reshoots, la nuova scena si promette di concludere più degnamente il film del 2017 e - secondo quanto scritto da Vanity Fair - includerà la partecipazione di un personaggio che farà impazzire i fan: ma è davvero così?

Sfortunatamente, il fantomatico cameo non sembra essere così strabiliante come è stato descritto dalla rivista, che potrebbe aver esagerato involontariamente, magari ignara della grande conoscenza che i fan hanno della Snyder Cut, studiata per anni quando era ancora un mito: una fonte interna infatti ha dichiarato che il cameo di cui si è parlato è quello di J’onn J’onzz, alias Martian Manhunter, personaggio la cui presenza era stata anticipata dallo stesso Snyder anni fa.

Il sito io9 afferma che "possiamo confermare che il riferimento riguarda la trasformazione di Martian Manhunter". I fan più accaniti della Snyder Cut sapranno già che il supereroe marziano si travestirà da Martha Kent in una scena con Lois Lane per poi rivelare le proprie sembianze solo agli spettatori, ma sembra che il nuovo finale cui ha accennato Vanity Fair riguarderà il suo incontro con la Justice League.

Tuttavia è da notare che non c'è ancora nulla di confermato e per averne la certezza dovremo aspettare il prossimo 18 marzo. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!