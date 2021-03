Justice League, svelati i titoli dei 6 capitoli: l'ultimo preannuncia qualcosa di oscuro

Con sei post su Twitter, l'account ufficiale dell'attesissima versione director's cut di Justice League di Zack Snyder ha svelato tutti i titoli dei capitoli che comporranno il film, cinecomic da quattro ore in arrivo il prossimo 18 marzo.

Inizialmente sia il regista che la Warner Bros. e il servizio di streaming on demand HBO Max (sul quale il film debutterà in esclusiva negli Stati Uniti) avevano giocato con l'idea di presentare il film in una versione da mini-serie tv composta da quattro episodi di un'ora ciascuno, tuttavia nel corso delle settimane e dei mesi le cose sono cambiate ora è stato confermato che il cinecomic è stato montato come un unico epico film da quattro ore.

La suddivisione in capitoli indica comunque che l'opera avrà una sua suddivisione interna, molto probabilmente scandita da passaggi narrativi e storyline: qualcosa che non si era mai vista prima in un film di supereroi, e che a molti ricorderà sicuramente i lavori di Quentin Tarantino: Justice League di Zack Snyder sarà composto da sei capitoli, i cui titoli saranno "1 - Don't Count On It, Batman", "2 - The Age of Heroes", "3 - Beloved Mother, Beloved Son", "4 - Change Machine", "5 - All The King's Horses" e infine "6 - Something Darker", che preannuncia l'atteso cliffhanger già anticipato da Snyder in persona.

Ricordiamo che in una recente intervista il regista ha paragonato il suo progetto originale per Justice League a Il signore degli anelli, in quanto il film del 2017 doveva essere solo il primo capitolo della storia della sua 'compagnia di supereroi', che insieme avrebbero dovuto affrontare una trilogia.