Justice League, svelati i retroscena sulle riprese aggiuntive di Ben Affleck e Jared Leto

Finalmente ci siamo. Come annunciato ieri da Sky, la Snyder Cut di Justice League approderà finalmente in Italia il prossimo 18 marzo in contemporanea con gli USA. Nel frattempo, la produttrice Deborah Snyder ha svelato alcuni retroscena sulle riprese aggiuntive che hanno coinvolto Ben Affleck e Jared Leto.

"La cosa difficile è che abbiamo girato solo per tre giorni. Abbiamo girato la scena di Batman e Joker, e poi abbiamo fatto un paio di riprese. Ma letteralmente non sono sono mai stati insieme" ha spiegato la Snyder durante una recente intervista con Cinema-Magazine (via Comicbook.com). "È stato complicato dal punto di vista della programmazione, ed è stato difficile pianificarlo perché avevano tutti appena ricominciato a girare dopo il Covid. Stavamo ancora cercando di capire quali fossero le restrizioni e come farlo in sicurezza."

Stando alla produttrice, la produzione ha dovuto affrettare i tempi per rispettare la data di uscita prevista a marzo su HBO Max. "Abbiamo dovuto fare le riprese di Jared e Ben in giorni separati perché non potevamo aspettare che fossero tutti disponibili, perché dovevamo completare gli effetti visivi entro Natale per rispettare la data di marzo. Quindi il tempo sicuramente non era dalla nostra parte, anche se si potrebbe pensare che lo fosse."

Nel corso dell'intervista, inoltre, la Snyder ha rivelato che le scene con il Flash di Ezra Miller sono state girate da remoto con l'aiuto della troupe di Animali Fantastici 3. "Anche Ezra stava girando Animali Fantastici e Zack ha dovuto dirigerlo tramite Zoom, e la loro troupe ci ha dato una mano con la scena" ha aggiunto.

Nel frattempo, è arrivato in rete un nuovo spot ufficiale di Zack Snyder's Justice League.