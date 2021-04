Justice League: svelati i numeri della Snyder Cut su HBO Max, e non sono quelli sperati

Secondo i nuovi dati, più completi, messi insieme da un rapporto di Variety, che ha confrontato diversi servizi di analisi, Justice League di Zack Snyder ha fatto registrare ottimi risultati su HBO Max dal suo debutto, ma comunque al di sotto delle aspettative e tutt'altro che stratosferici.

Naturalmente non si tratta di numeri ufficiali perché HBO Max, come altri servizi di streaming, rimane piuttosto riservato sui propri 'panni sporchi', ma Variety ha avuto accesso ai dati raccolti da diverse società di analisi e ha riportato un quadro generale della situazione.

Ad esempio, secondo TVision, il film del MonsterVerse Godzilla vs Kong ha attirato più spettatori per HBO Max di qualsiasi altra uscita a parte a Wonder Woman 1984, che agevolato dall'uscita natalizia è stato il film col maggior numero di visualizzazioni sia nella sua settimana di debutto che nella settimana successiva. Per il 2021, tuttavia, la co-produzione Legendary Pictures con i due iconici mostri ha avuto la meglio su tutti gli altri film distribuiti finora su HBO Max, incluso Justice League di Zack Snyder.

Il rapporto inoltre rileva che la settimana di uscita di Judas and the Black Messiah - che in Italia uscirà questa settimana grazie a Warner Bros. - ha attirato più spettatori rispetto al film con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher e Jason Momoa. Il cinecomic di Zack Snyder ha fatto registrare un notevole picco alla fine di marzo scorso, ma in termini di spettatori su HBO Max è stato battuto da Wonder Woman 1984 e ha portato anche un numero inferiore di nuovi iscritti rispetto a Roku, piattaforma dove HBO Max è stato lanciato alla fine di dicembre 2020.

Variety ha anche ricevuto dati da Reelgood, che ha esaminato le finestre di debutto su tre giorni dei migliori 100 film guardati su HBO Max. Ancora una volta, Godzilla vs Kong ha avuto la meglio, con l'8,1% del totale degli spettatori. Justice League è arrivato terzo anche in questo caso, con il 6,3% di spettatori durante la sua finestra di debutto, superato dal 7,4% di Fino all'ultimo indizio, che su HBO Max ha debuttato a gennaio.