Justice League: già svelata la cover della steelbook 4K, ed è meravigliosa!

Qualche giorno fa la Warner Bros. aveva confermato le prime date di uscita dell'home-video di Justice League di Zack Snyder, e adesso il sito HMV ha presentato una Steelbook Limited Edition esclusiva.

Nel post in basso potete ammirare i primi dettagli dell'edizione fisica, mentre nel link della fonte troverete tutti i dettagli per preordinare la steelbook in questione: non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale, ma è noto che le prime copie dell'home-video di Justice League usciranno a partire dal 26 maggio (in Australia) e dal 27 maggio (in Germania).

Inoltre tutto tace anche dal punto di vista dei contenuti speciali, anche se è molto probabile che l'edizione home-video del film conterrà il travagliato e mitologico making of del progetto. Senza contare la già famosa e attesa Justice is Gray, una versione in bianco e nero del film fortemente voluta da Zack Snyder: questa versione alternativa dell'opera sarà presto disponibile anche sul servizio di streaming on demand HBO Max, ed è altamente improbabile che non sarà mai stampata per il mercato home-video.

Cosa ne pensate? Vi procurerete una copia da collezione di Justice League di Zack Snyder? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti!

