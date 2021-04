Justice League, il supervisore VFX: 'Siamo migliorati dai tempi di Aquaman'

Non ti metti in gioco con un progetto come lo Justice League di Zack Snyder se non hai a disposizione degli effetti speciali di prim'ordine: a conferma di ciò arrivano le parole del supervisore VFX del film, che si è detto soddisfatto dei miglioramenti ottenuti, ad esempio, per quanto riguarda le scene subacquee.

Il confronto con il primo Aquaman, da questo punto di vista, rende piuttosto palese il balzo in avanti compiuto nel corso di questi ultimi anni: "Se non avessimo avuto degli ottimi modi per simulare il movimento della barba e dei capelli avremmo semplicemente valutato se fosse il caso di procedere con i nuovi metodi di lavoro o, magari, tornare a lavorare alla vecchia maniera. Ovviamente la tecnologia è progredita abbastanza da permetterci di lasciar perdere ciò che avevamo fatto in precedenza" ha spiegato Bryan Hirota.

Sempre riguardo il film che stava per includere per sbaglio delle battute scritte da Joss Whedon, il supervisore VFX ha poi aggiunto: "Le sequenze subacquee girate per Aquaman erano un'evoluzione delle cose che avevamo fatto precedentemente. Ora, qualche anno dopo, gli approcci e le tecniche si sono evoluti e continuano ad evolversi". Effetti speciali a parte, intanto, nei giorni scorsi qualcuno ha notato un easter-egg su Watchmen presenza in Justice League.