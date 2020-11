Justice League: Superman non è l'unico kryptoniano sulla Terra, la conferma di Zack Snyder

Già in precedenza era sorto il sospetto che fosse effettivamente così, ma adesso Zack Snyder in persona lo ha ribadito: Superman non è l'unico kryptoniano presente sulla Terra nel DC Extended Universe fin qui visto al cinema. Uno specifico easter egg in proposito era stato già inserito ne L'uomo d'acciaio e verrà ripetuto anche in Justice League.

In un preciso momento de L'uomo d'acciaio, ovvero quando Clark Kent si recava a bordo della navicella spaziale kyptoniana rinvenuta sui ghiacci, la macchina da presa inquadrava una cabina lasciata aperta, suggerendo l'idea che altri kryptoniani fossero presenti al suo interno e che si aggirino a piede libero sulla Terra all'interno dell'Universo Cinematografico DC. Già in passato si era pensato a un possibile rimando alla presenza di Supergirl nel franchise, e adesso è lo stesso Snyder ad annunciare che lo stesso easter egg verrà ripetuto anche nella sua versione di Justice League.

Un utente ha giustamente chiesto se questo significhi che anche la cugina di Kal-El sia sulla Terra aspettando il momento di potersi rivelare, magari in un film dedicato appositamente.

"Beh la risposta più semplice è che ci sia solo Kal-El. Ma c'è sempre una specie di finale aperto... Se si studia attentamente L'uomo d'acciaio, così come anche in questo film, c'è un riferimento alla cabina aperta. Si vedrà ancora nella sequenza in cui il corpo di Superman viene riportato sulla navicella per cercare di riportarlo in vita, qui passano nello stesso punto in cui era passato Kal-El quando entrò per la prima volta nella navicella. Qui c'è un cunicolo in cui si vede chiaramente che prima vi era un Kryptoniano poi uscito, ma chi sia questo Kryptoniano ad oggi rimane un mistero. Vedremo...".

