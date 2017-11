Justice League supera i 500 milioni... ma non è ancora una buona notizia

La Justice League sta faticando al botteghino, seppur la scorsa settimana c'è stata una piccola "rimonta" in USA che ha aiutato il cinefumetto dellaquantomeno ad arrivare a quota 400 milioni.

Attualmente il film ha superato i 500 milioni di dollari nel mondo, e potrebbe essere una buona notizia... ma non lo è ancora. Infatti, al momento, la Warner Bros. Pictures potrebbe ancora perdere 100 milioni di dollari da questo risultato. La pellicola firmata da Zack Snyder (e Joss Whedon) ha avuto un opening week-end in USA al di sotto delle aspettative che ne ha pregiudicato il percorso al botteghino; il CinemaScore del pubblico (B+) non ha aiutato la performance del film.

La pellicola ha poco tempo per incassare qualcosa in più. Coco, il cartoon Disney/Pixar, gli ha già rubato la scena e, nonostante sia uscito da un mese, Thor: Ragnarok continua ad incassare bene; inoltre, tra due settimane, arriverà l'attesissimo Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

L'Uomo D'Acciaio incassò 668 milioni al botteghino, e Justice League dovrà incassare più di così per evitare di diventare il film dell'Universo Cinematografico DC Comics ad aver incassato di meno. Questo sarebbe un grave danno per lo studio, considerando che la Justice League sarebbe dovuta essere la pellicola con il più alto incasso dello studio (è un crossover alla The Avengers) e da cui verranno approvate le decisioni per svariate pellicole della DC.