Justice League supera il 400 milioni di dollari al box office internazionale!

Bene, ma non (ancora), benissimo! Justice League ha superato ial botteghino internazionale e si avvicina prepotentemente a quota mezzo miliardo di dollari.

Justice League potrà anche avere un po' deluso le aspettative al box office casalingo, quello nordamericano, tuttavia le cose stanno andando piuttosto bene nel mondo, a soli dieci giorni dal release in sala.

Il cinefumetto DC diretto da Zack Snyder e portato a compimento in fase di post-produzione da Joss Whedon, ha ufficialmente portato a casa l'impressionante cifra di 481.3 milioni di dollari fino ad ora e, certamente, il mezzo miliardo di dollari sarà raggiunto nel corso della settimana. Il totale degli incassi negli Stati Uniti si attesta al momento a 171 milioni di dollari - che sommati al totale internazionale di 309.8 milioni arriva ai suddetti 481 globali - e, anche se non è ancora il risultato sperato dalla Warner Bros., il week end lungo del ringraziamento è stato ottimo per la pellicola.

Per ora Justice League non ha pareggiato i conti con gli altri due cinecomic di casa DC, Suicide Squad e Wonder Woman che, rispettivamente, a parità di giorni di programmazione in sala (Nord America), avevano portato a casa 222.6 e 206.3 milioni di dollari.