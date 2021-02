Justice League, Steppenwolf smembra Amazzoni e cavalli nella nuova scena di Zack Snyder

A Zack Snyder sono bastati una ventina di secondi sui social network per confermare ufficialmente il rating-R di Justice League, versione director's cut del cinecomic del 2017 in uscita il 18 marzo prossimo sul servizio di streaming HBO Max.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, postato sul social network Vero tanto caro al regista, una nuova scena inedita della Snyder Cut mostra la sequenza dello scontro tra le Amazzoni e Steppenwolf già vista nella versione del 2017, ma con qualche sostanziale differenza.

A parte il look del villain, considerevolmente diverso e più minaccioso e aggressivo rispetto a quello edulcorato di Joss Whedon, nella scena in basso si vede chiaramente Steppenwolf riempito di frecce su tutto il corpo: incurante del dolore, come un Re Leonida immortale e ancora più spietato, l'alieno fa fuori senza troppi problemi un cavallo e poi squarta in due una delle Amazzoni. Un livello di violenza ovviamente tipico nei film di Snyder, che giustifica la classificazione vietata ai minori annunciata qualche giorno fa.

Inoltre, il filmato in bianco e nero sembrerebbe confermare la tanto mormorata versione monocromatica di Justice League, che lo stesso Snyder aveva pubblicizzato qualche settimana fa.

Per altri approfondimenti scoprite quando arriverà il trailer finale di Justice League di Zack Snyder.