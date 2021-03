Justice League, Steppenwolf diventa Baby Yoda in un tenero (e inquietante) mash-up

La nuova versione di Steppenwolf è stata uno degli elementi più discussi della Snyder Cut di Justice League: nella versione riveduta e corretta del film su Superman e soci abbiamo infatti visto il villain guadagnare un bel po' di punti rispetto alla sua versione del 2017, grazie soprattutto ad un massiccio restyling.

Tutto è migliorabile, però, e la voglia di sperimentare in fin dei conti è una delle prerogative di alcuni fan, sempre pronti ad immaginare versioni alternative dei personaggi che abbiamo visto sul grande schermo: uno degli ultimi esempi, in particolare, coinvolge non soltanto il nostro Steppenwolf, ma anche una delle star indiscusse del piccolo schermo in questi ultimi anni.

Stiamo parlando di Baby Yoda: l'adorabile alieno visto in The Mandalorian ha infatti prestato il suo volto a Steppenwolf in quello che ad oggi crediamo meriti sicuramente un posto in qualunque top 10 sulle fan-art più originali partorite sul film che potrebbe dar nuova linfa allo SnyderVerse. Cosa ne dite? A noi sembra proprio il caso di far partire una nuova campagna per vedere al più presto in sala (o su HBO Max) una nuova versione del film con questo villain decisamente singolare!

A proposito di differenze con il film di Joss Whedon, comunque: qualcuno ha pensato bene di analizzare a fondo il film di Zack Snyder scoprendo che percentuale della Snyder Cut di Justice League sia in slow-motion.