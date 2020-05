Justice League, una star della TV vorrebbe interpretare Darkseid: non indovinerete mai chi

Com'era prevedibile l'annuncio di una Snyder's Cut fatta e (quasi) finita ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti e dopo l'eccitazione iniziale sono iniziate a sorgere le prime domande sulla director's cut di Justice League: cosa succederà? Quanto sarà diversa dalla versione di Joss Whedon? Ma, soprattutto: chi interpreterà Darkseid?

A rispondere all'ultima domanda è stato il lottatore di wrestling WWE Mark Henry, che ha pubblicamente annunciato la sua candidatura al ruolo di villain dopo che Zack Snyder ha rivelato che Darkseid avrà ampio spazio nel suo Justice League.

La proposta è stata fatta scherzosamente, ma forse non troppo, dal collega Chris Killian durante una recente intervista ed Henry ha accolto con altrettanta ironia ed entusiasmo l'idea: "Oh mio dio. So incrociare le braccia nello stesso identico modo!"

Killin ha poi portato avanti la "campagna elettorale" del collega ed amico, affermando che per interpretare il Tiranno di Apokolips è "necessario qualcuno che sia davvero enorme, che li sovrasti come una torre", alludendo all'imponente stazza di Jason Momoa ed Henry Cavill.

"Sì, come tutti sanno Darkseid è un eccellente lottatore e negli scontri a fumetti con Superman ci sono delle sequenze davvero impressionanti: non c'è da stupirsi che dei semplici umani non abbiano saputo tenergli testa. Impazzirei all'idea di interpretare Darkseid." ha poi aggiunto Henry.

Purtroppo per il wrestler, Snyder ha già confermato l'attore che interpreterà Darkseid, lasciando ben poche possibilità ad altri candidati se non quelle immaginative.