Justice League, spazio pure al Joker di Jared Leto: ecco l'easter-egg trovato nel trailer!

Finalmente i fan di Zack Snyder hanno avuto l'attesissimo primo trailer ufficiale della director's cut di Justice League, attesissima versione da quattro ore del cinecomic del 2017 che arriverà sul servizio di streaming HBO Max nel corso del 2021.

Come di certo saprete, però, da qualche mese si chiacchiera anche della fantomatica Ayer's Cut, la versione originale di Suicide Squad di David Ayer, che i fan hanno iniziato a richiedere a gran voce poco dopo l'ufficializzazione della Snyder Cut: e, come potete vedere nei due post in calce all'articolo, c'è un nuovo sviluppo in questa vicenda.

Nel trailer della director's cut di Justice League è stato infatti trovato un curioso easter-egg relativo a Joker, e come noto nello 'Snyder-Verse' l'unico Joker esistente è quello di Jared Leto. Ad un certo punto la carta del Joker viene vista svolazzare nel mondo post-apocalittico governato da Darkseid, e come dimostrano i fan su Twitter dovrebbe trattarsi della stessa card che Batman usava per adornare il suo fucile.

Sui social i fan, con comprensibile entusiasmo, hanno addirittura iniziato ad immaginare un cameo di Leto nei panni di Joker, ma probabilmente quella carta da gioco rappresenta un semplice easter-egg, dettagli coi quali Snyder è solito riempire i suoi progetti: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla dura reazione di Zack Snyder ad un tweet arrivato durante il DC FanDome: il regista ha ribadito che il suo film non è per bambini.