Justice League, Snyder ha usato la sigla dell'edizione mini-serie e nessuno se n'è accorto

Sicuramente saprete già che, al momento dell'annuncio ufficiale dell'uscita di Justice League di Zack Snyder, né il regista né HBO Max avevano ancora deciso se distribuire l'opera come originariamente pensata, ovvero un film di quattro ore, oppure come mini-serie tv.

Dopo qualche settimana di tira e molla è stato confermato che la versione di Snyder sarà distribuita su HBO Max - e in Italia per il mercato digitale tramite noleggio o acquisto - come un unico film, ma senza che nessuno se ne accorgesse Snyder e la Warner Bros. qualche giorno fa hanno rivelato i titoli di testa pensati per l'edizione mini-serie.

Si tratta del recente teaser trailer della Mother Box pubblicato lo scorso week-end: a svelare la curiosità ci ha pensato lo studio digitale Yu and Co, che tramite il tweet che trovate in calce all'articolo ha rivelatoche l'ultimo trailer di Justice League era stato originariamente creato come sequenza introduttiva per la mini-serie televisiva da quattro episodi di un'ora. Il filmato è stato poi riproposto nel momento in cui venne presa la decisione di mantenere la Snyder Cut come un singolo film da quattro, ed è stato rilasciato come spot promozionale.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la data di uscita di Justice League è fissata per il 18 marzo prossimo. Nell'attesa, scoprite tutte le informazioni svelate da Zack Snyder in una nuova intervista.